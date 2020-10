Fondo ristorazione, stanziati 600 milioni di euro: al via al contributo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il contributo a Fondo perduto è previsto dal nuovo decreto attuativo del dl Rilancio dello scorso agosto. Il decreto attuativo riguarda ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ristorazione ambulante. Previsti da 1.000 euro fino a un massimo di 10.000 euro. Arriva il contributo a Fondo perduto per il sostegno di ristoranti, gelaterie, pasticcerie e ristorazione ambulante, che prevede … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ilperduto è previsto dal nuovo decreto attuativo del dl Rilancio dello scorso agosto. Il decreto attuativo riguarda ristoranti, gelaterie, pasticcerie,ambulante. Previsti da 1.000fino a un massimo di 10.000. Arriva ilperduto per il sostegno di ristoranti, gelaterie, pasticcerie eambulante, che prevede … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

