Fondi Lega | sequestrate le ville di Manzoni e Di Rubba

sequestrate le villette di Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba sul lago di Cgarda. La Guardia di finanza di Milano sta effettuando l'operazione. Il valore complessivo degli immobili è di circa 600mila euro. I proprietari sono agli arresti domiciliari nell'inchiesta sulla Lombardia Film Commission e su presunti Fondi neri alla Lega.A disporre il sequestro, su richiesta della Procura, è stato il gip Giulio Fanales.Secondo la ricostruzione, i due immobili si trovano all'interno del Green Residence Sirmione di Desenzano e sarebbero stati acquistati da Di Rubba e Manzoni con parte dei proventi illeciti incassati dalla compravendita del capannone di Cormano, in provincia di Milano, che Lombardia Film Commission avrebbe pagato 800 ...

di proprietà di Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba agli arresti domiciliari nell'inchiesta su LFC e su presunti fondi neri alla Lega. A disporre il sequestro, su richiesta della Procura, è stato il gip ...

di proprietà di Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba agli arresti domiciliari nell'inchiesta su LFC e su presunti fondi neri alla Lega. A disporre il sequestro, su richiesta della Procura, è stato il gip ...E' in corso da stamattina il sequestro di due ville di proprieta' dei consulenti vicini alla Lega, Andrea Manzoni e Alberto di Rubba, che si trovano agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta ...