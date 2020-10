Fondi Lega, la Finanza sequestra due ville sul lago di Garda (Di venerdì 16 ottobre 2020) Milano, 16 ottobre 2020 - E' in corso da questa mattina il sequestro di due ville di proprieta' dei consulenti vicini alla Lega, Andrea Manzoni e Alberto di Rubba, che si trovano agli arresti ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 ottobre 2020) Milano, 16 ottobre 2020 - E' in corso da questa mattina il sequestro di duedi proprieta' dei consulenti vicini alla, Andrea Manzoni e Alberto di Rubba, che si trovano agli arresti ...

Fondi Lega, sequestrate le ville di Manzoni e Di Rubba

Il valore complessivo è di 600mila euro. Gli immobili si trovano nel residence Sirmione di Desenzano. La decisione del gip è arrivata nell'ambito dell'inchiesta sull'affaire Lombardia Film Commission ...

