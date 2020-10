Fondi dalla Libia, Sarkozy incriminato per associazione a delinquere (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma, 16 ott – Dal 2013 i giudici francesi indagano sui possibili finanziamenti da parte della Libia di Gheddafi a Nicolas Sarkozy, soldi che quest’ultimo avrebbe ricevuto per la campagna elettorale del 2007. Nel marzo 2018 l’ex presidente transalpino venne poi fermato dalla polizia giudiziaria di Nanterre. Da allora di Sarkozy si è sentito parlare poco, ma oggi è stato incriminato per “associazione a delinquere” proprio per il caso dei Fondi libici. Ad annunciarlo, come riportato da Le Figaro, è stato il procuratore finanziario nazionale. L’ex capo di Stato, interrogato nelle ultime settimane dai giudici, due anni fa era già stato incriminato per occultamento di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma, 16 ott – Dal 2013 i giudici francesi indagano sui possibili finanziamenti da parte delladi Gheddafi a Nicolas, soldi che quest’ultimo avrebbe ricevuto per la campagna elettorale del 2007. Nel marzo 2018 l’ex presidente transalpino venne poi fermatopolizia giudiziaria di Nanterre. Da allora disi è sentito parlare poco, ma oggi è statoper “” proprio per il caso deilibici. Ad annunciarlo, come riportato da Le Figaro, è stato il procuratore finanziario nazionale. L’ex capo di Stato, interrogato nelle ultime settimane dai giudici, due anni fa era già statoper occultamento di ...

Cosa accomuna l'ep di una band emo della provincia piacentina al capolavoro d'esordio dello scrittore americano, La scopa nel sistema? Una cosa soltanto: le allucinazioni ...

Il presidente Zingaretti e gli assessori Onorati e Orneli hanno illustrato l'avviso da 10 milioni di euro: rimborsi a fondo perduto pari al 30% della spesa effettuata per l'acquisto di prodotti DO (De ...

