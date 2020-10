Fondazione Ente Ville Vesuviane, Gianluca Del Mastro: Il Miglio d’Oro, chiave di volta per il rilancio del turismo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel Settecento Carlo di Borbone e sua moglie, Mariamalia di Sassonia, scelsero Portici per costruire una nuova reggia e per dare inizio agli scavi della città romana di Herculaneum. Da quel momento tutti i nobili napoletani seguirono la corte dei Borbone e innalzarono nella zona costiera ai piedi del Vesuvio alcune Ville per il soggiorno estivo, creando un complesso architettonico unico al mondo per quantità e bellezza. A Ercolano la concentrazione delle Ville Vesuviane si intensificò e divenne di particolare prestigio, tanto che fu denominato Miglio d’Oro il tratto di strada che costeggia gli edifici costruiti da architetti quali Luigi Vanvitelli, Ferdinando Fuga, Domenico Antonio Vaccaro, Ferdinando San Felice, completati da vasti giardini e da decorazioni pittoriche realizzate da grandi ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel Settecento Carlo di Borbone e sua moglie, Mariamalia di Sassonia, scelsero Portici per costruire una nuova reggia e per dare inizio agli scavi della città romana di Herculaneum. Da quel momento tutti i nobili napoletani seguirono la corte dei Borbone e innalzarono nella zona costiera ai piedi del Vesuvio alcuneper il soggiorno estivo, creando un complesso architettonico unico al mondo per quantità e bellezza. A Ercolano la concentrazione dellesi intensificò e divenne di particolare prestigio, tanto che fu denominatod’Oro il tratto di strada che costeggia gli edifici costruiti da architetti quali Luigi Vanvitelli, Ferdinando Fuga, Domenico Antonio Vaccaro, Ferdinando San Felice, completati da vasti giardini e da decorazioni pittoriche realizzate da grandi ...

