Firenze: riceve esito del tampone del figlio di un anno, ma il bambino è morto 18 mesi fa (Di venerdì 16 ottobre 2020) figlio è morto 18 mesi fa, papà riceve l'esito del tampone È una storia incredibile quella riportata dal sito Notizie.it e rilanciata dalla stampa toscana. Lo scorso 9 ottobre il 33enne Lorenzo Vieri si è visto recapitare una busta inviata dalla Asl Toscana Centro, presidio ospedaliero di Prato, con all'interno il referto dell'esito del tampone rinofaringeo per il virus Sars-Cov-2 fatto a suo figlio deceduto. Il piccolo Guglielmo è morto da più di un anno e mezzo a Firenze per un arresto cardiaco conseguente a una polimicrogiria (grave malformazione congenita alla testa, ndr). Il bambino aveva poco più ...

Riceve l'esito del tampone: "Suo figlio è negativo", ma il piccolo è morto a Firenze l'anno prima

Il figlio di un anno è morto 18 mesi fa, papà riceve l'esito del tampone: «Ma non siamo mai stati all'ospedale»

Il suo bambino è morto da più di 18 mesi a Firenze per un arresto cardiaco conseguente a una grave malformazione congenita alla testa, quando aveva poco più di un anno e ...

Il suo bambino è morto da più di 18 mesi a Firenze per un arresto cardiaco conseguente a una grave malformazione congenita alla testa, quando aveva poco più di un anno e ...