Fiorentina | il primavera Munteanu positivo al Covid-19

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 16 ottobre 2020) La, attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto che il giovane romenoè risultatoal test del coronavirus dopo essere rientrato dal ritiro della Nazionale. Questa la nota della: “Il calciatore Louisdi rientro dagli impegni con la nazionale rumena Under 21 è stato sottoposto ieri a test molecolare risultandoal-19. Il calciatore è stato posto immediatamente in isolamento, è attualmente asintomatico e sotto monitoraggio da parte dello staff medico viola. La squadra, nella quale milita il calciatore, prosegue la propria attività senza restrizioni in quanto non vi è stato alcun contatto con il. Il test, ...