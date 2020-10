Fiorentina, Bonaventura: “Voglio portare il club in Europa. Addio Milan? Scelta della società” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Jack Bonaventura è in cerca di rivincite a Firenze dopo aver chiuso l'esperienza a Milano sponda rossonera. Alla Gazzetta dello Sport ha svelato cosa lo ha convinto a scegliere la Fiorentina: «Alla fine della stagione ho avuto diverse offerte, ma mi sono preso un po’ di tempo visto che ero in Nazionale. Durante il ritiro mi ha chiamato la Fiorentina e ho dato subito l’ok. Penso che sia un club che ha ottime prospettive. La squadra, guidata da un allenatore molto esperto, potrà crescere negli anni grazie a un mix di calciatori esperti e giovani. Mi fa piacere vedere il presidente Commisso che segue la squadra con grande passione e partecipazione. Avere il presidente così vicino è un grande stimolo per fare bene».Cosa vuol dire ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 ottobre 2020) Jackè in cerca di rivincite a Firenze dopo aver chiuso l'esperienza ao sponda rossonera. Alla Gazzetta dello Sport ha svelato cosa lo ha convinto a scegliere la: «Alla finestagione ho avuto diverse offerte, ma mi sono preso un po’ di tempo visto che ero in Nazionale. Durante il ritiro mi ha chiamato lae ho dato subito l’ok. Penso che sia unche ha ottime prospettive. La squadra, guidata da un allenatore molto esperto, potrà crescere negli anni grazie a un mix di calciatori esperti e giovani. Mi fa piacere vedere il presidente Commisso che segue la squadra con grande passione e partecipazione. Avere il presidente così vicino è un grande stimolo per fare bene».Cosa vuol dire ...

