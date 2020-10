FIFA 21 è il primo gioco della serie a vendere più copie digitali che fisiche al lancio in UK (Di venerdì 16 ottobre 2020) FIFA 21 ha registrato un forte calo delle vendite fisiche di lancio nel Regno Unito rispetto a FIFA 20, ma le vendite di download digitali sono aumentate.Le vendite di lancio fisiche di FIFA 21 nel Regno Unito sono diminuite di oltre il 42% rispetto a FIFA 20.Ma, secondo GamesIndustry.biz, le vendite di lancio di download sono aumentate di oltre il 31% rispetto allo scorso anno.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 ottobre 2020)21 ha registrato un forte calo delle venditedinel Regno Unito rispetto a20, ma le vendite di downloadsono aumentate.Le vendite didi21 nel Regno Unito sono diminuite di oltre il 42% rispetto a20.Ma, secondo GamesIndustry.biz, le vendite didi download sono aumentate di oltre il 31% rispetto allo scorso anno.Leggi altro...

ultimateteamit : *HOT* #FIFA21 #FUT #FUT21 #FUTChampions Weekend League - Dettagli Ufficiali della rinnovata modalità di gioco Siete… - ManiacsDigi : [??Gameplay DigiManiacs??] • Il nostro primo gol in FIFA 21 ?? Il nostro ZuBo inaugura la nuova stagione calcistica… - luigicastronuov : RT @Maxdreamer73: @CucchiRiccardo Non poteva essere altrimenti, l'ho scritto dal primo momento in cui era emersa l'anomalia del Napoli che… - Quality414 : Beh come primo gol in assoluto di fifa, la stagione inizia bene. - Maxdreamer73 : @CucchiRiccardo Non poteva essere altrimenti, l'ho scritto dal primo momento in cui era emersa l'anomalia del Napol… -