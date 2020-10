Feretro della governatrice Jole Santelli trasferito in chiesa a Cosenza

Leggi su dire

(Di venerdì 16 ottobre 2020) COSENZA – Il feretro della presidente della Regione Calabria Jole Santelli è stato trasferito dalla sua abitazione di Cosenza alla chiesa di San Nicola, dove nel pomeriggio di oggi, alle 16:30, saranno celebrati i funerali in forma privata, anche in ottemperanza delle norme anti-Covid. Alle esequie atteso il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. Nella cittadina bruzia sono ritornati i componenti della sua giunta regionale, per un momento di preghiera e di raccoglimento in chiesa, insieme ai familiari più stretti della governatrice, tra cui le sorelle e i nipoti.