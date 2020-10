Federica Pellegrini in lacrime su Instagram | «Sono positiva al Coronavirus» – Il video

(Di venerdì 16 ottobre 2020), ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)al. La nuotatrice lo ha annunciato sucon una serie di stories. Molto provata e con il viso segnato dalle, ha ricostruito come ha scoperto di essersi contagiata: «Ieri (il 14 ottobre, ndr) ho smesso l’allenamento perché avevo dei dolori e mi è venuto anche il mal di gola. Così oggi (il 15 ottobre, ndr) ho fatto il tampone erisultata». Poi ha aggiunto: «Sarei dovuta partire lunedì per Budapest per partecipare alla Isl (gara a squadre che è una sorta di Champions League del nuoto, ndr), non vedevo l’ora di tornare in acqua e ...

borghi_claudio : Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo de… - MediasetTgcom24 : Covid: anche Federica Pellegrini è positiva - HuffPostItalia : Federica Pellegrini è positiva al Covid - EugenioDelBono : RT @borghi_claudio: Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo debba… - VinceMartucci : Valentino Rossi e Federica Pellegrini positivi al Covid-19: lo saremo tutti? - Indiscreto -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

La campionessa su Instagram dà l'annuncio ai suoi tifosi © Fornito da Rumors.it Brutte notizie per la campionessa di nuoto e volto della TV Federica Pellegrini che è risultata positiva al Coronavirus.ROME, OCT 16 - Valentino Rossi and Federica Pellegrini have joined the long list of Italian sports stars to announce that they have contracted COVID-19. Nine-time motorcycling world champion Rossi sai ...