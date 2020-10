Favori ai boss in cambio di voti, la Giunta di Palazzo Madama indaga su Marti. Chiesti al Tribunale di Lecce approfondimenti sul senatore della Lega (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sempre più difficile la posizione del senatore leghista Roberto Marti (nella foto). La Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato ha iniziato a esaminare la richiesta di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche dell’esponente del Carroccio fatta dal gip del Tribunale di Lecce, Giovanni Gallo, nell’ambito di un inchiesta sull’ipotesi di voto di scambio nell’assegnazione di alcune case popolari a vantaggio anche di un esponente della Sacra Corona Unita, e ha deciso di approfondire. Ha approvato così, all’unanimità, la richiesta da fare al Tribunale di Lecce di un’integrazione istruttoria avanzata dal ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sempre più difficile la posizione delleghista Roberto(nella foto). Laper le elezioni e le immunità parlamentari del Senato ha iniziato a esaminare la richiesta di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche dell’esponente del Carroccio fatta dal gip deldi, Giovanni Gallo, nell’ambito di un inchiesta sull’ipotesi di voto di snell’assegnazione di alcune case popolari a vantaggio anche di un esponenteSacra Corona Unita, e ha deciso di approfondire. Ha approvato così, all’unanimità, la richiesta da fare aldidi un’integrazione istruttoria avanzata dal ...

