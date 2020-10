Fase 3, Cisco: se fosse ceo per un giorno il 74% italiani punterebbe sul lavoro flessibile (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma, 16 ott. (Adnkronos/Labitalia) – La pandemia ha portato a un’improvvisa trasformazione nel modo di lavorare di moltissime persone, che si sono trovate, quasi sempre senza averlo mai fatto prima, a lavorare da casa. Un’esperienza nuova che ha però avuto molti lati positivi e che i lavoratori italiani desiderano mantenere: anzi, se fossero ceo per un giorno, la prima cosa che riterrebbero importante dal 2021 in poi sarebbe proprio creare nell’azienda una politica stabile per il lavoro flessibile (74%) accompagnata dalla disponibilità di strumenti tecnologici per lavorare ovunque proprio come in ufficio (83%).Sono dati che emergono dello studio Workforce of the future, commissionato da Cisco a Censuswide e condotto su un campione di 10.095 ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma, 16 ott. (Adnkronos/Labitalia) – La pandemia ha portato a un’improvvisa trasformazione nel modo di lavorare di moltissime persone, che si sono trovate, quasi sempre senza averlo mai fatto prima, a lavorare da casa. Un’esperienza nuova che ha però avuto molti lati positivi e che i lavoratoridesiderano mantenere: anzi, sero ceo per un, la prima cosa che riterrebbero importante dal 2021 in poi sarebbe proprio creare nell’azienda una politica stabile per il(74%) accompagnata dalla disponibilità di strumenti tecnologici per lavorare ovunque proprio come in ufficio (83%).Sono dati che emergono dello studio Workforce of the future, commissionato daa Censuswide e condotto su un campione di 10.095 ...

Sono dati che emergono dello studio Workforce of the future, commissionato da Cisco a Censuswide e condotto su un campione di 10.095 intervistati in 12 paesi tra Europa, Medio Oriente e Russia, ...

