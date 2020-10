“Fai schifo”, “Quando muori?”. Da 81 a 99 anni, costretti all’inferno nella casa di riposo (Di venerdì 16 ottobre 2020) anni di terrore. Umiliazioni e insulti continui. Gravissimi perché arrivati da quegli operatori che più di ogni altro avrebbero dovuto avere a cuore la salute dei loro ospiti. Ma stavolta la giustizia ha fatto il suo corso fino in fondo e per 4 di loro, ex dipendenti di una casa di riposo a Besenzana Brianza, sono arrivate le condanne. La decisione emanata martedì dal tribunale di Monza. La pena più alta, 1 anno e 8 mesi, è stata concordata con la pm della Procura di Monza Cinzia Citterio da due imputate di maltrattamenti aggravati e continuati, due donne (una nel frattempo è andata in pensione e l’altra sta seguendo un percorso psicologico di recupero per sondare i motivi dei suoi comportamenti violenti), mentre la pena minore, 1 anno e quattro mesi, è stata patteggiata dai due ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020)di terrore. Umiliazioni e insulti continui. Gravissimi perché arrivati da quegli operatori che più di ogni altro avrebbero dovuto avere a cuore la salute dei loro ospiti. Ma stavolta la giustizia ha fatto il suo corso fino in fondo e per 4 di loro, ex dipendenti di unadia Besenzana Brianza, sono arrivate le condanne. La decisione emanata martedì dal tribunale di Monza. La pena più alta, 1 anno e 8 mesi, è stata concordata con la pm della Procura di Monza Cinzia Citterio da due imputate di maltrattamenti aggravati e continuati, due donne (una nel frattempo è andata in pensione e l’altra sta seguendo un percorso psicologico di recupero per sondare i motivi dei suoi comportamenti violenti), mentre la pena minore, 1 anno e quattro mesi, è stata patteggiata dai due ...

