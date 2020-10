Fabrizio Corona in quarantena, l’annuncio sui social: “Ho il coronavirus” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Fabrizio Corona è risultato positivo al Coronavirus: l’ex re dei paparazzi lo ha annunciato con un video su Instagram ai suoi follower In un video messaggio con una storia Instagram l’ex marito di Nina Moric ha comunicato a tutti la sua positività al Coronavirus. “Ho fatto il tampone e sono risultato positivo. Ecco perché da … L'articolo Fabrizio Corona in quarantena, l’annuncio sui social: “Ho il Coronavirus” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 16 ottobre 2020)è risultato positivo alvirus: l’ex re dei paparazzi lo ha annunciato con un video su Instagram ai suoi follower In un video messaggio con una storia Instagram l’ex marito di Nina Moric ha comunicato a tutti la sua positività alvirus. “Ho fatto il tampone e sono risultato positivo. Ecco perché da … L'articoloin, l’annuncio sui: “Ho ilvirus” proviene da leggilo.org.

Adnkronos : Fabrizio #Corona positivo al #Covid - Livia_DiGioia : RT @stanzaselvaggia: Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - CampeseVincenzo : RT @stanzaselvaggia: Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - IlCriticoAttivo : Qualcuno riuscirà mai a far capire a Fabrizio Corona che si pagano caramente le merdate che ha fatto lui? Voleva fa… - SharonZaffino : RT @stanzaselvaggia: Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. -