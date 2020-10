Fabrizio Corona è positivo al Coronavirus: la rivelazione a Pomeriggio Cinque (Di venerdì 16 ottobre 2020) Durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Barbara D'Urso ha annunciato in diretta che Fabrizio Corona è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Fabrizio Corona è positivo al Coronavirus, a rivelarlo è stata Barbara D'Urso durante la diretta di oggi di Pomeriggio Cinque. L'ex agente fotografico dei VIP lo ha scritto anche su Instagram dove ieri aveva fatto sapere di avere la febbre. Piove sul bagnato per Fabrizio Corona, ieri il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva sentenziato che deve scontare ancora nove mesi di carcere per aver violato le regole dell'affidamento terapeutico. Sempre nella giornata di ieri su ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020) Durante la puntata odierna di, Barbara D'Urso ha annunciato in diretta cheè risultatoal tampone per ilvirus.alvirus, a rivelarlo è stata Barbara D'Urso durante la diretta di oggi di. L'ex agente fotografico dei VIP lo ha scritto anche su Instagram dove ieri aveva fatto sapere di avere la febbre. Piove sul bagnato per, ieri il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva sentenziato che deve scontare ancora nove mesi di carcere per aver violato le regole dell'affidamento terapeutico. Sempre nella giornata di ieri su ...

