Fabrizio Corona deve scontare di nuovo 9 mesi. Lo sfogo: 'Pronto a sacrificare la mia vita' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Fabrizio Corona dovrà scontare di nuovo i nove mesi che aveva già scontato in affidamento terapeutico, tra il febbraio e il novembre 2018. Il Tribunale di Sorveglianza riporta indietro le lancette per ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 ottobre 2020)dovràdii noveche aveva già scontato in affidamento terapeutico, tra il febbraio e il novembre 2018. Il Tribunale di Sorveglianza riporta indietro le lancette per ...

antoguerrera : Ma... tra le altre e tantissime cose... Perché per Trump “Corona means Italy”??? Fabrizio Corona? - infoitcultura : Fabrizio Corona ospite della puntata di domenica di Live non è la D'Urso - Gresy73 : RT @leggoit: Fabrizio Corona deve scontare di nuovo 9 mesi. Lo sfogo: «Pronto a sacrificare la mia vita» - AApache10 : Fabrizio Corona dovrà scontare in prigione i 9 mesi già trascorsi in affidamento terapeutico… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Fabrizio Corona deve scontare di nuovo 9 mesi. Lo sfogo: «Pronto a sacrificare la mia vita» -