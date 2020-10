Ex agente Massimiliano Morra: “Nessuna relazione gay, mai stato l’amante di chi l’ha lanciato” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Rosario Porzio, farmacista ma anche talent scount, ha contribuito a lanciare varie star della fiction tra cui anche Massimiliano Morra. Tra le pagine web di DiTutto.it, il dottor Porzio ha ampiamente parlato proprio del concorrente del GF Vip, soprattutto dopo le insinuazioni sulla sua presunta (e smentita) omosessualità. In qualità di suo ex manager, ha... L'articolo Ex agente Massimiliano Morra: “Nessuna relazione gay, mai stato l’amante di chi l’ha lanciato” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Rosario Porzio, farmacista ma anche talent scount, ha contribuito a lanciare varie star della fiction tra cui anche. Tra le pagine web di DiTutto.it, il dottor Porzio ha ampiamente parlato proprio del concorrente del GF Vip, soprattutto dopo le insinuazioni sulla sua presunta (e smentita) omosessualità. In qualità di suo ex manager, ha... L'articolo Ex: “Nessunagay, mail’amante di chi l’ha lanciato” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

