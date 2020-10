Everton Liverpool | Ancelotti sfida Klopp per cancellare 10 anni di digiuno

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 ottobre 2020) La capolistadiaprirà la giornata di Premier ospitando i rivali cittadini del: obiettivo vincere il derby dopo 1017 ottobre 2010 – 17 ottobre 2020: basterebbe forse anche solo la cabala per dare fiducia a Carlettoin vista di questo attesissimoLiverppol. Sono infatti trascorsi esattamente diecidall’ultimo successo dei Toffees in un derby che, da quel momento in poi, ha sorriso esclusivamente ai Reds. Da Cahill e Arteta, mattatori nel 2010, a James e Calvert-Lewin il passo non è mai stato così breve. L’inizio campionato per l’è stato semplicemente perfetto: quattro vittorie consecutive e miglior attacco con 12 reti, in coabitazione con ...