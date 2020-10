Everton | Ancelotti in vista del derby | “Il Milan ha segnato la mia vita | l’Inter può fermare la Juventus”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Un Carloa viso aperto ed in versione "amarcord".L'allenatore originario di Reggiolo nella sua carriera di calciatore ha ricoperto il ruolo di mediano, vestendo le maglie di Parma, Roma ed infine quella delche lo ha anche consacrato definitivamente facendogli conquistare la maglia azzurra della nazionale, nei mitici Mondiali di Italia '90, una Coppa Italia (), uno scudetto (), e una Supercoppa Italiana ().Nella sua carriera da allenatore ha avuto un grande maestro come Arrigo Sacchi che dal 1992 al 1995 ha affiancato in nazionale come suo vice. Nel 1995 il suo esordio ufficiale in panchina, alla guida della Reggiana in Serie B con la quale ha conquistato la sua prima promozione da allenatore in Serie A. Nella massima serie italiana sarà alla guida di ...