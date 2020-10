Eurolega, Milano batte il Real 78-70 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un AX da battaglia incornicia una ripresa perfetta e stende il Real Madrid dopo 14 sconfitte di fila contro gli spagnoli. Blancos avanti anche in doppia cifra, con Abalde e Thompkins protagonisti, nel ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un AX da battaglia incornicia una ripresa perfetta e stende ilMadrid dopo 14 sconfitte di fila contro gli spagnoli. Blancos avanti anche in doppia cifra, con Abalde e Thompkins protagonisti, nel ...

zazoomblog : Eurolega 2020-2021 Milano si regala una notte da sogno: Real Madrid k.o 78-70 - #Eurolega #2020-2021 #Milano… - Dario_Melli : Eurolega, l'Olimpia Milano batte in rimonta il Real Madrid 78 a 70 - sportli26181512 : Eurolega, l'Olimpia Milano batte in rimonta il Real Madrid 78 a 70: Vittoria in rimonta per l'Olimpia Milano, che c… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Eurolega: Milano rimonta 14 punti e batte il Real 78-70 - Gazzetta_it : #Eurolega: Milano rimonta 14 punti e batte il Real 78-70 -