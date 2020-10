Esclusivo | Cristiano Malgioglio verso il Grande Fratello Vip come concorrente

Leggi su biccy

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Davide Maggio è stato chiaro nel suo ultimo articolo sulVip (in cui ha svelato l’ingresso di un nuovo): “le new entry in procinto di varcare la porta rossa sono in realtà vecchie conoscenze del programma, per differenti ragioni”. E proprio oggi mi è giunta voce che è stato contattato ancheper ritornare in qualità die pare proprio che lui abbia una gran voglia di rimettersi in gioco dopo la sua fortunata edizione del 2017. La trattativa sarebbe tutt’ora aperta ma, salvo bizze da diva dell’ultimo minuto, il suo nome sembrerebbe essere certo. Che sia quindi proprioil “super gay” che ...