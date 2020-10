Equitazione | torna Fieracavalli Verona | pronti per lo spettacolo di sport in ArenaFISE

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 ottobre 2020) In arrivo l’appuntamento autunnale più atteso dell’anno: l’edizione 2020 disi “sdoppia” su due fine settimana dedicati al mondo equestre a trecentosessanta gradi. Dal 5 all’8 e dal 13 al 15 novembre 2020 – presso gli impianti della Fiera di– in scena l’evento che racconta il cavallo in tutte le sfaccettature.l’entusiasmante Arena FISE, il quartier generale di tutte le competizioni di interesse federale della Federazione ItalianaEquestri, ha modulato la programmazioneiva garantendo agli appassionati giorni dipuro. Dal 5 all’8 novembre, data in cui i migliori cavalieri del mondo si sfideranno per la tappa italiana ...