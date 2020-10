Economia alle Canarie in seguito alla pandemia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il responsabile per le politiche economiche della sede tedesca in Spagna è venuto a Tenerife per “vedere in prima persona come si evolve l’”. Il Presidente del Cabildo di Tenerife, Pedro Martín, si è incontrato ieri pomeriggio con il Ministro e Direttore responsabile per le Politiche Economiche dell’Ambasciata di Germania in Spagna Cristoph Wolfrum, accompagnato dal Console di Tenerife, Ángel Hernández, allo scopo di scambiare impressioni sugli sviluppi della pandemia del Covid 19 e come questi possano danneggiare l’Economia dell’isola, principalmente nel settore turistico. A tale proposito, Martín ha confermato che “il Cabildo di Tenerife si confronta settimanalmente con l’Ambasciata di Germania, a cui fornisce informazioni sulla situazione COVID nell’isola ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il responsabile per le politiche economiche della sede tedesca in Spagna è venuto a Tenerife per “vedere in prima persona come si evolve l’”. Il Presidente del Cabildo di Tenerife, Pedro Martín, si è incontrato ieri pomeriggio con il Ministro e Direttore responsabile per le Politiche Economiche dell’Ambasciata di Germania in Spagna Cristoph Wolfrum, accompagnato dal Console di Tenerife, Ángel Hernández, allo scopo di scambiare impressioni sugli sviluppi delladel Covid 19 e come questi possano danneggiare l’dell’isola, principalmente nel settore turistico. A tale proposito, Martín ha confermato che “il Cabildo di Tenerife si confronta settimanalmente con l’Ambasciata di Germania, a cui fornisce informazioni sulla situazione COVID nell’isola ...

reportrai3 : Da lunedì 19 ottobre alle 21.20 su @RaiTre #Report racconterà con documenti e testimonianze esclusive raccolte da G… - CatalfoNunzia : Oggi, alle 17:15 circa, interverrò in diretta a @SkyTG24 Economia. Vi aspetto. - RMorassut : #Salvini invoca un condono edilizio per sbloccare l’economia. Lo vada a raccontare alle comunità delle province li… - GiorgioAntonel1 : RT @CatalfoNunzia: Oggi, alle 17:15 circa, interverrò in diretta a @SkyTG24 Economia. Vi aspetto. - lightblueinblue : domani ci hanno detto che possiamo entrare alle 10, poi abbiamo religione ed economia. non so se balzare perché tanto non si farà un cazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Economia alle Economia alle Canarie in seguito alla pandemia Il Denaro La rivoluzione delle abitudini può distruggere la città

E sempre in tutti i processi di pianificazione, almeno in quelli corretti, si è tenuto in gande considerazione il rapporto tra ambito della residenza ed ambito del lavoro e si è dato grande peso alle ...

Quanto vale l’economia sommersa

3% del sommerso economico si concentra nei settori di commercio, trasporti, alloggio e ristorazione, dove si genera il 21,3% del valore aggiunto totale. La percentuale di sommerso nei servizi alle ...

E sempre in tutti i processi di pianificazione, almeno in quelli corretti, si è tenuto in gande considerazione il rapporto tra ambito della residenza ed ambito del lavoro e si è dato grande peso alle ...3% del sommerso economico si concentra nei settori di commercio, trasporti, alloggio e ristorazione, dove si genera il 21,3% del valore aggiunto totale. La percentuale di sommerso nei servizi alle ...