“È figlia di un altro uomo”. Choc a Storie Italiane, il cantante lo ha scoperto così: anni di bugie e di dolore (Di venerdì 16 ottobre 2020) Per tanto tempo il segreto è rimasto nascosto nel profondo. Poi, quando è venuto a galla, è esploso con la forza di una bomba. Sono passati anni ma il dolore resta. Stamani lo ha raccontato per la prima volta davanti ai microfoni di Eleonora Daniele, in uno studio di Storie Italiane in cui è sceso un gelo tombale tanto che la conduttrice, per diversi secondi, è rimasta imbambolata con le parole strappate via dalla sua bocca. E così, del resto, non sarebbe potuto essere. “Alcuni anni fa ho scoperto di non essere il padre biologico della figlia che ho cresciuto. C’è stata anche una sentenza … Da quel momento quella che credevo fosse mia figlia, ha scelto di non avere più alcun tipo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Per tanto tempo il segreto è rimasto nascosto nel profondo. Poi, quando è venuto a galla, è esploso con la forza di una bomba. Sono passatima ilresta. Stamani lo ha raccontato per la prima volta davanti ai microfoni di Eleonora Daniele, in uno studio diin cui è sceso un gelo tombale tanto che la conduttrice, per diversi secondi, è rimasta imbambolata con le parole strappate via dalla sua bocca. E così, del resto, non sarebbe potuto essere. “Alcunifa hodi non essere il padre biologico dellache ho cresciuto. C’è stata anche una sentenza … Da quel momento quella che credevo fosse mia, ha scelto di non avere più alcun tipo ...

repubblica : Consulenze negli ospedali della Regione alla figlia di Fontana, un altro conflitto di interessi per il governatore - SweetSofia113 : RT @mari99593973: La Ruta non fa altro che sparlare e inventare cose su Massimiliano per denigrarlo Fulvio Abbate ha ragione Mariateresa… - Anna07848177 : @meta_moro Più che altro, quanti anni pensano che abbia Ermal per avere una figlia così 'grandicella'? ?? Spero che… - bellini_0 : @meta_moro Piu che altro deve essere un fenomeno: avere una figlia a 9 anni non é da tutti!! - Piero_Strada : RT @beabri: Non bastavano le consulenze al suo socio Marsico. Non bastava la storia dei camici e del cognato. Ora un'inchiesta di #Report… -