È arrivato il teaser trailer del film su Diabolik (Di venerdì 16 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=RM9kcKXdupI Gli appassionati di fumetti lo stanno aspettando come poche altre cose al mondo. Nei prossimi mesi, infatti, farà il suo debutto il film tratto dalla mitica saga di Diabolik. Dopo anni e anni di tentativi e di ipotesi, finalmente i Manetti Bros hanno realizzato il sogno di molti mettendo insieme una pellicola tutta incentrata sull’affascinante ladro gentiluomo, che mette a frutto il suo ingegno per derubare coloro che si sono arricchiti illecitamente. In queste ore è stato diffuso il primo teaser trailer che mostra Luca Marinelli, attore rivelazione del cinema italiano recente grazie a Lo chiamavano Jeeg Robot e Martin Eden, nei panni del protagonista dalla maschera nera. Nella breve clip vediamo anche gli altri volti che lo accompagneranno: ... Leggi su wired (Di venerdì 16 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=RM9kcKXdupI Gli appassionati di fumetti lo stanno aspettando come poche altre cose al mondo. Nei prossimi mesi, infatti, farà il suo debutto iltratto dalla mitica saga di. Dopo anni e anni di tentativi e di ipotesi, finalmente i Manetti Bros hanno realizzato il sogno di molti mettendo insieme una pellicola tutta incentrata sull’affascinante ladro gentiluomo, che mette a frutto il suo ingegno per derubare coloro che si sono arricchiti illecitamente. In queste ore è stato diffuso il primoche mostra Luca Marinelli, attore rivelazione del cinema italiano recente grazie a Lo chiamavano Jeeg Robot e Martin Eden, nei panni del protagonista dalla maschera nera. Nella breve clip vediamo anche gli altri volti che lo accompagneranno: ...

CinemaItalian : Diabolik con Luca Marinelli: è arrivato il teaser trailer - bangscenery : scusate ma io pensavo che questa title fosse più chill poi è arrivato il teaser di yeonjun E BOOM ROCK AND ROLL WHAT THE FUCK - ClXPOP : mi sono cagata in mano perché una moot aveva messo un video e per un secondo ho pensato fosse il teaser di jungle q… -