Dopo un'estate di selfie e assembramento senza mascherina Salvini accusa il governo di 'mancata prevenzione' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Alle sterili e inutili polemiche della destra contro la necessaria stretta delle misure, avallata da tutto il mondo scientifico adesso che i terroristi del 'virus clinicamente morto' sono tornati nell'...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo estate Dopo un'estate di selfie e assembramento senza mascherina Salvini accusa il governo di 'mancata prevenzione' Globalist.it Covid, c'erano 2,5 miliardi per la sanità e non sono stati spesi. Così è di nuovo emergenza

Guanti e camici per i medici di base? Mai arrivati. Vaccini per l’influenza? Troppo pochi. Le Asl? Un caos. La nuova ondata era prevista ma i fondi per ospedali e cure non sono stati sfruttati ...

Covid: Bankitalia, ripresa economica globale condizionata da misure di stimolo nazionali

Dopo la forte caduta in concomitanza con le sospensioni delle attività disposte in primavera, l'economia globale ha segnato in estate una.

