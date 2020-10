Donald Trump shock: “I Biden sono una famiglia criminale” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “I Biden sono una famiglia criminale”: lo ha ripetuto più volte un Donald Trump senza freni, intervenuto ad un evento elettorale in Florida. Il presidente americano ha quindi attaccato ancora una volta l’ex vicepresidente per le presunte email del figlio Hunter svelate dal New York Post e per Trump la prova dei legami corrotti dei Biden con l’Ucraina e la Cina. Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Iunacriminale”: lo ha ripetuto più volte unsenza freni, intervenuto ad un evento elettorale in Florida. Il presidente americano ha quindi attaccato ancora una volta l’ex vicepresidente per le presunte email del figlio Hunter svelate dal New York Post e perla prova dei legami corrotti deicon l’Ucraina e la Cina.

Agenzia_Ansa : #Usa2020: #Biden vince il duello a distanza, boomerang per #Trump. The Donald mai così in difficoltà, moderatrice s… - MediasetTgcom24 : Usa: il figlio 14enne di Donald e Melania Trump positivo al coronavirus - Agenzia_Ansa : Usa 2020: al via il dibattito televisivo a distanza tra Donald Trump e Joe Biden. Qui tutti gli aggiornamenti… - e_gad92 : RT @intheunion2020: ???? Nello staff di #Trump comincia a maturare l’idea che il presidente non riuscirà a vincere le #Election2020 Forse no… - klefantrash : RT @perchetendenza: #Salvinivergognati: Per le reazioni a questa ed altre immagini del leader della Lega con una mascherina a sostegno di D… -