Donald Trump: “Se verrò rieletto abolirò clausola 230” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente Donald Trump, durante un comizio in North Carolina, ha assicurato che, se verrà rieletto, abrogherà la “Sezione 230“. La Sezione 230 è una clausola che permette ai social network di non esser ritenuti responsabili per la pubblicazione dei contenuti degli utenti sui social. “Sono totalmente protetti, non possono essere denunciati, ma finirà” ha tuonato il Presidente. Non è poi mancata la polemica contro l’Europa. Secondo il Presidente, infatti, l’Europa sarebbe “in fiamme“. Trump si riferisce alla situazione attuale dilagante della pandemia nel nostro continente, e non rinuncia a fare un confronto tra la due potenze. “Stiamo facendo davvero un grandissimo lavoro, guardate cosa sta succedendo in ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente, durante un comizio in North Carolina, ha assicurato che, se verrà, abrogherà la “Sezione 230“. La Sezione 230 è unache permette ai social network di non esser ritenuti responsabili per la pubblicazione dei contenuti degli utenti sui social. “Sono totalmente protetti, non possono essere denunciati, ma finirà” ha tuonato il Presidente. Non è poi mancata la polemica contro l’Europa. Secondo il Presidente, infatti, l’Europa sarebbe “in fiamme“.si riferisce alla situazione attuale dilagante della pandemia nel nostro continente, e non rinuncia a fare un confronto tra la due potenze. “Stiamo facendo davvero un grandissimo lavoro, guardate cosa sta succedendo in ...

MediasetTgcom24 : Usa: il figlio 14enne di Donald e Melania Trump positivo al coronavirus - Agenzia_Ansa : #Usa2020: #Biden vince il duello a distanza, boomerang per #Trump. The Donald mai così in difficoltà, moderatrice s… - repubblica : Al comizio di Trump niente distanziamento né mascherine - SerglocSergio : RT @SerglocSergio: Duello tv negli #Usa: boomerang per Donald #Trump, apparso impulsivo e spavaldo. Convince #Biden - SerglocSergio : Duello tv negli #Usa: boomerang per Donald #Trump, apparso impulsivo e spavaldo. Convince #Biden -