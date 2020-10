Donald Trump non ha detto che «l’Italia è il Paese più bello del mondo, peccato sia governata da questi incapaci» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il 14 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump accompagnata da una sua presunta dichiarazione. Trump avrebbe detto: «L’Italia è il Paese più bello del mondo, peccato sia governata da questi incapaci». Questa dichiarazione è priva di riscontri e circola in rete dal 2017. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. Post pubblicato su Facebook il 14 ottobre 2020 –Notizia falsa La falsa dichiarazione di Trump è stata pubblicata originariamente il 26 maggio 2017 (qui la copia cache dell’articolo) da Sky24ore, sito non più attivo e ... Leggi su facta.news (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il 14 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto del presidente degli Stati Uniti d’Americaaccompagnata da una sua presunta dichiarazione.avrebbe: «L’Italia è ilpiùdelsiada». Questa dichiarazione è priva di riscontri e circola in rete dal 2017. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. Post pubblicato su Facebook il 14 ottobre 2020 –Notizia falsa La falsa dichiarazione diè stata pubblicata originariamente il 26 maggio 2017 (qui la copia cache dell’articolo) da Sky24ore, sito non più attivo e ...

