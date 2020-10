Dolly Parton risponde ai suoi autocomplete su Google (Di venerdì 16 ottobre 2020) Se avete preso parte, qualche mese fa, alla Dolly Parton Challenge sui social dovreste sapere chi è Dolly Parton. Se amate la musica country, poi, la conoscete sicuramente. Una delle più grandi stelle del genere, vincitrice di Grammy e candidata qualche decennio fa gli Oscar per la miglior canzone originale, è la protagonista di questa autocomplete Interview, il format di Wired che consente alle star di scoprire le stringhe di ricerca più ricorrenti generate dagli utenti di Google – e dargli risposte, una volta per tutte. La cantante nata in Tennessee non ama effettuare ricerche sul suo conto, ammette. Ma utente vuole sapere se è la madrina di Miley Cirus; ed è proprio così: Parton infatti è grande amica ... Leggi su wired (Di venerdì 16 ottobre 2020) Se avete preso parte, qualche mese fa, allaChallenge sui social dovreste sapere chi è. Se amate la musica country, poi, la conoscete sicuramente. Una delle più grandi stelle del genere, vincitrice di Grammy e candidata qualche decennio fa gli Oscar per la miglior canzone originale, è la protagonista di questaInterview, il format di Wired che consente alle star di scoprire le stringhe di ricerca più ricorrenti generate dagli utenti di– e dargli risposte, una volta per tutte. La cantante nata in Tennessee non ama effettuare ricerche sul suo conto, ammette. Ma utente vuole sapere se è la madrina di Miley Cirus; ed è proprio così:infatti è grande amica ...

