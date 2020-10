Doctor Strange 2: Xochitl Gomez nel cast del film (Di venerdì 16 ottobre 2020) La giovane attrice Xochitl Gomez è entrata a far parte del cast di Doctor Strange 2, l'atteso sequel Marvel con star Benedict Cumberbatch. Nel cast di Doctor Strange 2 ci sarà anche la giovane attrice Xochitl Gomez, recentemente tra le protagoniste della serie Netflix Il club delle babysitter. La conferma della sua presenza tra gli interpreti del film Marvel non è stata tuttavia accompagnata dai dettagli relativi al ruolo che le è stato affidato. Le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness con la regia di Sam Raimi, come rivelato dal protagonista Benedict Cumberbatch, dovrebbero iniziare alla fine di ottobre o all'inizio di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020) La giovane attriceè entrata a far parte deldi2, l'atteso sequel Marvel con star Benedict Cumberbatch. Neldi2 ci sarà anche la giovane attrice, recentemente tra le protagoniste della serie Netflix Il club delle babysitter. La conferma della sua presenza tra gli interpreti delMarvel non è stata tuttavia accompagnata dai dettagli relativi al ruolo che le è stato affidato. Le riprese diin the Multiverse of Madness con la regia di Sam Raimi, come rivelato dal protagonista Benedict Cumberbatch, dovrebbero iniziare alla fine di ottobre o all'inizio di ...

