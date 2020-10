Doc-Nelle tue mani, boom di ascolti per la serie tv con Luca Argentero (che sarà trasmessa anche negli Usa) (Di venerdì 16 ottobre 2020) boom di ascolti per il ritorno in onda di Doc-Nelle tue mani, il medical drama dei record con Luca Argentero era andato in onda a marzo e ad aprile, in pieno lockdown, con i primi quattro episodi della serie. Messa in onda sospesa dopo lo stop alle riprese, causa Covid, e slittamento in autunno con le altre puntate della prima stagione. Giovedì 15 ottobre incollati allo schermo su Rai1 c’erano ben 7.435.000 telespettatori con il 31,9% di share, nel dettaglio il primo episodio è stato visto 7.712.000 spettatori con il 29,7%, il secondo da 7.173.000 con il 34,4%. Un debutto addirittura migliore rispetto a quello dello scorso 26 marzo quando la serie ottenne 7.1 milioni con il 26,1% di share. Così la rete ammiraglia del servizio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020)diper il ritorno in onda di Doc-tue, il medical drama dei record conera andato in onda a marzo e ad aprile, in pieno lockdown, con i primi quattro episodi della. Messa in onda sospesa dopo lo stop alle riprese, causa Covid, e slittamento in autunno con le altre puntate della prima stagione. Giovedì 15 ottobre incollati allo schermo su Rai1 c’erano ben 7.435.000 telespettatori con il 31,9% di share, nel dettaglio il primo episodio è stato visto 7.712.000 spettatori con il 29,7%, il secondo da 7.173.000 con il 34,4%. Un debutto addirittura migliore rispetto a quello dello scorso 26 marzo quando laottenne 7.1 milioni con il 26,1% di share. Così la rete ammiraglia del servizio ...

