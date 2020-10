Divieto per Halloween in Campania, coprifuoco dalle 22 per De Luca (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ci sarà anche questo, il Divieto tassativo di festeggiare Halloween in Campania il prossimo 31 ottobre. Il governatore Vincenzo De Luca ha appena dichiarato che addirittura, per evitare qualsiasi tentazione di onorare la festività, sarà anche previsto un coprifuoco a partire dalle ore 22 dell’ultimo fine settimana di questo mese. Una decisione che sta scatenando nuove polemiche in questo pomeriggio del 16 ottobre. La scelta di chiudere le scuole dal 16 ottobre e fino al 30 ottobre in Campania, presa sempre da De Luca solo poche ore fa, già ha scatenato moltissime critiche da parte delle famiglie del territorio della regione all’ombra del Vesuvio. Proprio da pochi minuti si è invece conclusa la ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ci sarà anche questo, iltassativo di festeggiareinil prossimo 31 ottobre. Il governatore Vincenzo Deha appena dichiarato che addirittura, per evitare qualsiasi tentazione di onorare la festività, sarà anche previsto una partireore 22 dell’ultimo fine settimana di questo mese. Una decisione che sta scatenando nuove polemiche in questo pomeriggio del 16 ottobre. La scelta di chiudere le scuole dal 16 ottobre e fino al 30 ottobre in, presa sempre da Desolo poche ore fa, già ha scatenato moltissime critiche da parte delle famiglie del territorio della regione all’ombra del Vesuvio. Proprio da pochi minuti si è invece conclusa la ...

sechesi : Il divieto di partenza effettivo da parte di una delle ASL al Napoli si è materializzato solo domenica 4 ottobre al… - MarcoBellinazzo : Nel disporre la sconfitta per 0-3 e un punto di penalità per @sscnapoli il GS ha ritenuto dirimente 2 circostanze d… - FratellidItalia : #Meloni: Divieto assembramento e obbligo mascherina valgono anche per spacciatori nigeriani o fate finta di non ved… - ComuneSeveso : Il presidente di #RegioneLombardia ha firmato l'#Ordinanza 619 le cui disposizioni hanno validità fino al 19/10. L’… - wordweb81 : Divieto per #Halloween in Campania, coprifuoco dalle 22 per De Luca -

Ultime Notizie dalla rete : Divieto per Cig Covid retroattiva e divieto di licenziare per le imprese che la usano la Repubblica Moneglia: chiusura notturna della strada per Riva Trigoso

Da lunedì 19 a venerdì 30 ottobre, dalle 22.30 alle 5.00, divieto di transito a tutti i veicoli sulla strada delle gallerie ex sede ferroviaria, tra Moneglia e Riva Trigoso, nel tratto tra via Dante ...

Covid: nuova ordinanza in Piemonte per una stretta sugli alcolici dopo le 21

Vietato vendere alcolici dopo le 21 L’ordinanza prevede, inoltre, il divieto di vendita di alcolici dopo le 21 ... L’ordinanza prevede anche l’obbligo per tutte le strutture residenziali ...

Da lunedì 19 a venerdì 30 ottobre, dalle 22.30 alle 5.00, divieto di transito a tutti i veicoli sulla strada delle gallerie ex sede ferroviaria, tra Moneglia e Riva Trigoso, nel tratto tra via Dante ...Vietato vendere alcolici dopo le 21 L’ordinanza prevede, inoltre, il divieto di vendita di alcolici dopo le 21 ... L’ordinanza prevede anche l’obbligo per tutte le strutture residenziali ...