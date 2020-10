Disney + racconta com’è la Vita da Scimpanzé (Di venerdì 16 ottobre 2020) Vita da Scimpanzè L’apporto di National Geographic al catalogo di Disney + si fa sempre più massiccio, da oggi anche con una nuova serie originale in sei episodi che mostrerà agli abbonati com’è la Vita da Scimpanzè al Chimp Haven, un rifugio di oltre ottanta ettari che si trova nel cuore boschivo della Louisiana. Il National Chimpanzee Sanctuary è una struttura senza scopo di lucro che ospita circa trecento scimpanzé, soprattutto reduci da ricerche di laboratorio, ma anche tenuti in precedenza come animali domestici o impegnati al circo. La serie conduce gli spettatori nella Vita segreta di questa grande riserva naturale, tenendo traccia degli alti e bassi di questo gruppo di animali che hanno ricevuto una seconda possibilità da uno staff la cui ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 16 ottobre 2020)da Scimpanzè L’apporto di National Geographic al catalogo di+ si fa sempre più massiccio, da oggi anche con una nuova serie originale in sei episodi che mostrerà agli abbonati com’è lada Scimpanzè al Chimp Haven, un rifugio di oltre ottanta ettari che si trova nel cuore boschivo della Louisiana. Il National Chimpanzee Sanctuary è una struttura senza scopo di lucro che ospita circa trecento scimpanzé, soprattutto reduci da ricerche di laboratorio, ma anche tenuti in precedenza come animali domestici o impegnati al circo. La serie conduce gli spettatori nellasegreta di questa grande riserva naturale, tenendo traccia degli alti e bassi di questo gruppo di animali che hanno ricevuto una seconda possibilità da uno staff la cui ...

L’apporto di National Geographic al catalogo di Disney + si fa sempre più massiccio, da oggi anche con una nuova serie originale in sei episodi che mostrerà agli abbonati com’è la Vita da Scimpanzè al ...

“Soul”: l'ultimo film della Disney Pixar è l'odissea di un'anima

Il film di Pete Docter ha aperto la Festa del Cinema di Roma (ma andrà in streaming). Protagonista l’afroamericano Joe, pianista jazz la cui anima si trova bloccata in un limbo tra il mondo e l'aldilà ...

