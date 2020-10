Disco Elysium su console? Certo | eccolo suGame Boy!

Disco Elysium su console? Certo, eccolo su...Game Boy! (Di venerdì 16 ottobre 2020) Disco Elysium, il pluripremiato gioco di ruolo indie, uscirà su console entro la fine dell'anno. Il 2020, però, sta per finire e ancora non abbiamo una data di lancio specifica.Tuttavia, se siete in trepidante attesa della versione console di Disco Elysium, vi segnaliamo un porting a cui potete giocare ora se possedete ancora un Game Boy vecchia scuola.Dal fan di Disco Elysium Colin Brannan arriva Disco Elysium Game Boy Edition. E come suggerisce il nome, è progettato per girare su un vero Game Boy del 1989. Non ci sono colori, pochissimi suoni e tutto è completamente pixelato.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 ottobre 2020), il pluripremiato gioco di ruolo indie, uscirà suentro la fine dell'anno. Il 2020, però, sta per finire e ancora non abbiamo una data di lancio specifica.Tuttavia, se siete in trepidante attesa della versionedi, vi segnaliamo un porting a cui potete giocare ora se possedete ancora un Game Boy vecchia scuola.Dal fan diColin Brannan arrivaGame Boy Edition. E come suggerisce il nome, è progettato per girare su un vero Game Boy del 1989. Non ci sono colori, pochissimi suoni e tutto è completamente pixelato.Leggi altro...

NintendOnTweet : Disco Elysium ha ora una versione per Game Boy - Multiplayerit : Disco Elysium festeggia un anno col 30% di sconto e una versione per Game Boy! - GamingToday4 : Disco Elysium festeggia un anno col 30% di sconto e una versione per Game Boy! - Jusbando : @EvilAFM Disco elysium para la proxima? uwu -

Ultime Notizie dalla rete : Disco Elysium Disco Elysium festeggia un anno col 30% di sconto e una versione per Game Boy! Multiplayer.it Disco Elysium sbarca su... Game Boy!

Disco Elysium, il pluripremiato gioco di ruolo indie, uscirà su console entro la fine dell'anno. Il 2020, però, sta per finire e ancora non abbiamo una data di lancio specifica. Tuttavia, se siete in ...

Disco Elysium festeggia un anno col 30% di sconto e una versione per Game Boy!

Per celebrare l'anno di vita di Disco Elysium ZA/UM ha attivato il 30% di sconto su Steam e ha pubblicato una versione che funziona sul Game Boy originale!. Che i ragazzi di ZA/UM fossero un po' ...

Disco Elysium, il pluripremiato gioco di ruolo indie, uscirà su console entro la fine dell'anno. Il 2020, però, sta per finire e ancora non abbiamo una data di lancio specifica. Tuttavia, se siete in ...Per celebrare l'anno di vita di Disco Elysium ZA/UM ha attivato il 30% di sconto su Steam e ha pubblicato una versione che funziona sul Game Boy originale!. Che i ragazzi di ZA/UM fossero un po' ...