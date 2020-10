DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE: Ulissi vince, Almeida guadagna 6” sui big. Nibali: “Giornate positive. E domani…” (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro D’ITALIA 2020 LA CRONACA DELLA TAPPA vinceNZO Nibali: “Giro D’ITALIA PATRIMONIO INTERNAZIONALE, NON VA FERMATO. VEDO BENE KELDERMAN” TUTTE LE CLASSIFICHE DEL Giro D’ITALIA LA CLASSIFICA DEGLI ITALIANI ORDINE D’ARRIVO DELLA TAPPA DI OGGI 16.25 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.23 Immutata la classifica generale, anche se Almeida ha guadagnato altri 6 secondi… 1 1 – Almeida João Deceuninck – Quick Step 53:43:58 2 2 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:40 3 3 – BILBAO Pello Bahrain – McLaren 0:49 4 4 – ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELD’ITALIALA CRONACA DELLA TAPPANZO: “D’ITALIA PATRIMONIO INTERNAZIONALE, NON VA FERMATO. VEDO BENE KELDERMAN” TUTTE LE CLASSIFICHE DELD’ITALIA LA CLASSIFICA DEGLI ITALIANI ORDINE D’ARRIVO DELLA TAPPA DI OGGI 16.25 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.23 Immutata la classifica generale, anche sehato altri 6 secondi… 1 1 –João Deceuninck – Quick Step 53:43:58 2 2 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:40 3 3 – BILBAO Pello Bahrain – McLaren 0:49 4 4 – ...

ZZiliani : Cherubini che trasforma un rigore con freddezza e Paratici che trova il gol con un destro a giro da lontano. E poi… - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Raga scusate ho letto in giro che forse Malgioglio potrebbe rientrare in casa, allora io non ci crederò MAI finché non lo ve… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE: Ulissi vince Almeida guadagna 6”. Nibali: “Giornate positive. Vedo bene Kelderman”… - mary1966n : @Ginko92_ In giro, cacchio je frega a lui di fare lo zimbello in diretta della D'Urso? #Pomeriggio5 Entrano a gamba… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2020 DIRETTA: seconda vittoria per Ulissi abbuoni per Almeida. Ok Nibali e Pozzovivo - #d’Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Giro DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE, Tredicesima Tappa SpazioCiclismo DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE: Ulissi vince, Almeida guadagna 6”. Nibali: “Giornate positive. Vedo bene Kelderman”

VINCENZO NIBALI: “GIRO D’ITALIA PATRIMONIO INTERNAZIONALE, NON VA FERMATO. VEDO BENE KELDERMAN” 16.25 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.23 Immutata la cl ...

Rovigo ha abbracciato la corsa rosa, in centinaia in centro [VIDEO - FOTO]

[CICLISMO] Sul traguardo volante di Rovigo passa per primo Simon Pellaud, la tappa Cervia-Monselice è stata vinta da Diego Ulissi. Entusiasmo lungo corso del Popolo per la 13esima tappa del Giro d’Ita ...

VINCENZO NIBALI: “GIRO D’ITALIA PATRIMONIO INTERNAZIONALE, NON VA FERMATO. VEDO BENE KELDERMAN” 16.25 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.23 Immutata la cl ...[CICLISMO] Sul traguardo volante di Rovigo passa per primo Simon Pellaud, la tappa Cervia-Monselice è stata vinta da Diego Ulissi. Entusiasmo lungo corso del Popolo per la 13esima tappa del Giro d’Ita ...