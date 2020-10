Dimissioni o non dimissioni? Caso Profumo:il M5S rimane isolato (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sul Caso Profumo i Cinquestelle restano da soli e con il cerino in mano. Dopo che nel tardo pomeriggio di ieri il Tribunale di Milano ha condannato in primo grado a sei anni di reclusione e a pagare 2,5 milioni di multa, con pene accessorie di 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e 2 anni di interdizione dagli uffici direttivi di imprese per falso in bilancio e aggiotaggio, l’ex presidente di Mps Alessandro Profumo e ora a capo di Leonardo, i pentastellati ortodossi Alessandro Di Battista e l’ex ministra del Sud Barbara Lezzi sono subito partiti all’attacco del numero uno dell’ex Finmeccanica chiedendone le dimissioni per “opportunità politica oltre che rispetto dei valori del M5S”, Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 16 ottobre 2020) Suli Cinquestelle restano da soli e con il cerino in mano. Dopo che nel tardo pomeriggio di ieri il Tribunale di Milano ha condannato in primo grado a sei anni di reclusione e a pagare 2,5 milioni di multa, con pene accessorie di 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e 2 anni di interdizione dagli uffici direttivi di imprese per falso in bilancio e aggiotaggio, l’ex presidente di Mps Alessandroe ora a capo di Leonardo, i pentastellati ortodossi Alessandro Di Battista e l’ex ministra del Sud Barbara Lezzi sono subito partiti all’attacco del numero uno dell’ex Finmeccanica chiedendone leper “opportunità politica oltre che rispetto dei valori del M5S”, Segui su affaritaliani.it

Linkiesta : In molti hanno notato il profilo sempre più basso di Bonafede. Perché? I progetti di riforma incontrano difficoltà… - chetempochefa : “Lo dico ai miei coetanei: la mascherina e il distanziamento sono le uniche armi che abbiamo per non rivedere quell… - alexbianconero8 : Comunque se #Spadafora desse le dimissioni diciamo che non mi dispererei - edocogoo : RT @ElioLannutti: I 5 stelle chiedono le dimissioni di Profumo: 'Dopo la condanna rimetta il mandato da ad di Leonardo'. Il minimo sindacal… - DryIce23 : Comunque se Spadafora desse le dimissioni diciamo che non mi dispererei. -

Ultime Notizie dalla rete : Dimissioni non Ponte crollato, tutti vogliono le dimissioni di Rossi. E lui: «Non sono più io il commissario» Il Tirreno Recco: Pd, si dimette la segretaria del circolo

Tali dimissioni erano state preannunciate e rinviate causa la scadenza elettorale. Pur dispiaciuti non possiamo che accettare la sua decisione, ben comprendendo le motivazioni relative ad impegni ...

Coronavirus, 10.010 contagi con meno tamponi. I morti sono 55, crescono le terapie intensive

ROMA – Sono 10.010 i nuovi casi registrati oggi in Italia, contro gli 8.804 contagiati registrati ieri. In calo il numero dei tamponi che oggi sono 150.377, 12mila meno di ieri. Diminuiscono i decessi ...

Tali dimissioni erano state preannunciate e rinviate causa la scadenza elettorale. Pur dispiaciuti non possiamo che accettare la sua decisione, ben comprendendo le motivazioni relative ad impegni ...ROMA – Sono 10.010 i nuovi casi registrati oggi in Italia, contro gli 8.804 contagiati registrati ieri. In calo il numero dei tamponi che oggi sono 150.377, 12mila meno di ieri. Diminuiscono i decessi ...