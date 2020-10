Dimissioni giusta causa: ecco a che cosa il lavoratore ha diritto (Di venerdì 16 ottobre 2020) Non solo il datore di lavoro può tutelarsi contro comportamenti del lavoratore che contrastano con le pattuizioni di cui al contratto di lavoro: anche il lavoratore, infatti, può contare su un insieme di norme che lo proteggono contro comportamenti intollerabili, da parte del datore di lavoro. D’altronde, la legge vigente tutela ambo i contraenti e, dunque, è interessante capire di seguito come funzionano le Dimissioni giusta causa, azionate dal dipendente. In particolare: in queste circostanze, il lavoratore può lasciare il posto di lavoro e recedere dal contratto, senza rispettare il noto periodo di preavviso? inoltre, è possibile comunque aver diritto ad un qualche trattamento di disoccupazione? Scopriamolo. Segui ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 16 ottobre 2020) Non solo il datore di lavoro può tutelarsi contro comportamenti delche contrastano con le pattuizioni di cui al contratto di lavoro: anche il, infatti, può contare su un insieme di norme che lo proteggono contro comportamenti intollerabili, da parte del datore di lavoro. D’altronde, la legge vigente tutela ambo i contraenti e, dunque, è interessante capire di seguito come funzionano le, azionate dal dipendente. In particolare: in queste circostanze, ilpuò lasciare il posto di lavoro e recedere dal contratto, senza rispettare il noto periodo di preavviso? inoltre, è possibile comunque averad un qualche trattamento di disoccupazione? Scopriamolo. Segui ...

L'indennità per disoccupati erogata dall'Inps e come funziona. La Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, meglio conosciuta come Naspi è un ammortizzatore sociale che viene erogato d ...

