Dieta mediterranea salva-biodiversità ma rischia l'estinzione (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma, 16 ott. - (Adnkronos) - In Italia potremmo ridurre del 36% la perdita di biodiversità e del 28% la domanda di terre coltivate, se scegliessimo tutti di rivedere i nostri stili alimentari ogni giorno. E' la stima del Wwf che in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione lancia il #Menu4Planet, raccomandazioni per il consumo sostenibile sulle tavole degli italiani. Sono diete 'amiche del pianeta' quelle a basso impatto ambientale, che contribuiscono alla sicurezza alimentare e a uno stile di vita sano, che rispettano la biodiversità, gli ecosistemi e usano in modo efficiente le risorse naturali (e umane). Come la Dieta mediterranea, modello di alimentazione sostenibile, riconosciuta non solo dall'Unesco ma da numerose evidenze scientifiche. Purtroppo, denuncia il Wwf, nel nostro Paese la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma, 16 ott. - (Adnkronos) - In Italia potremmo ridurre del 36% la perdita di; e del 28% la domanda di terre coltivate, se scegliessimo tutti di rivedere i nostri stili alimentari ogni giorno. E' la stima del Wwf che in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione lancia il #Menu4Planet, raccomandazioni per il consumo sostenibile sulle tavole degli italiani. Sono diete 'amiche del pianeta' quelle a basso impatto ambientale, che contribuiscono alla sicurezza alimentare e a uno stile di vita sano, che rispettano la;, gli ecosistemi e usano in modo efficiente le risorse naturali (e umane). Come la, modello di alimentazione sostenibile, riconosciuta non solo dall'Unesco ma da numerose evidenze scientifiche. Purtroppo, denuncia il Wwf, nel nostro Paese la ...

AIRC_it : Oggi è la #GiornataMondialeAlimentazione, occasione per ricordare che a tavola si può fare molto per proteggersi da… - SonDandelion : RT @Adnkronos: Dieta mediterranea salva-biodiversità ma rischia l'estinzione - fisco24_info : La dieta mediterranea salva la biodiversità  : Riconosciuta non solo dall’Unesco ma da numerose evidenze scientifich… - IBadaracco : RT @Adnkronos: Dieta mediterranea salva-biodiversità ma rischia l'estinzione - Ettore572 : RT @Adnkronos: Dieta mediterranea salva-biodiversità ma rischia l'estinzione -