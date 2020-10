Diabolik | ecco il trailer del film con Marinelli firmato dai Manetti Bros

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Lo avevano annunciato ed è finalmente arrivato. Il teaserdicon Lucadai. è appena stato rilasciato da 01 Distribution e al momento altro non fa che aumentare l’entusiasmo e le aspettative del pubblico. Vediamolo insieme Arriverà nelle sale non prima del 31 dicembre 2020, maè ormai ilitaliano più atteso dell’anno. Luca, Miriam Leone, Valerio Mastrandrea sono i nomi degli interpreti dei personaggi principali, ma l’intero cast è di altissimo livello. Ildicon LucaAtmosfere noir e musica da thriller. Il teaser si apre ...

Il teaser si apre sull’attrezzatura di un professionista del crimine, un auto nera e un caveau, Diabolik si mette una maschera in silicone per rendersi irriconoscibile ed ecco che l’inquadratura ci ...La 01 Distribution ha condivido sul proprio canale YouTube il primo teaser trailer di Diabolik, il film diretto dai Manetti Bros in uscita il 31 dicembre, vede Luca Marinelli nei panni dell’iconico pr ...