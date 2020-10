Di Nicola (M5s): “Nel giornalismo c’è emergenza democratica, editori impuri non interessati al prodotto. Menefreghismo dal Parlamento” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Nel sistema dell’informazione c’è un’emergenza democratica: la quasi totalità degli editori dei giornali e tv italiane sono in mano ad imprenditori che non sono interessati ai prodotti editoriali e i giornali sono spesso una semplice articolazione di condizionamento politico e spesso di ricatto politico. Perché, come disse una volta uno di loro, in Italia se non ti fai un giornale non puoi fare l’imprenditore”. Così il senatore del Movimento 5 stelle Primo Di Nicola, vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai, durante una conferenza stampa a sostegno dei giornalisti del Gruppo editoriale Riffeser (Qn, Quotidiano.net, Resto del Carlino, Nazione e il Giorno). I cronisti hanno lanciato un appello per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Nel sistema dell’informazione c’è un’: la quasi totalità deglidei giornali e tv italiane sono in mano ad imprenditori che non sonoai prodottiali e i giornali sono spesso una semplice articolazione di condizionamento politico e spesso di ricatto politico. Perché, come disse una volta uno di loro, in Italia se non ti fai un giornale non puoi fare l’imprenditore”. Così il senatore del Movimento 5 stelle Primo Di, vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai, durante una conferenza stampa a sostegno dei giornalisti del Gruppoale Riffeser (Qn, Quotidiano.net, Resto del Carlino, Nazione e il Giorno). I cronisti hanno lanciato un appello per ...

