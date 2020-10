Denilson Gabionetta | il brasiliano dal piede d’oro riparte dal Portogallo Tante esperienze in Italia

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 ottobre 2020)è un calciatore con le spiccate qualità dal punto di vista tecnico, come la maggior parte dei brasiliani. E’ stato protagonista dinel campionatono, è sembrato ad un passo dalla definitiva consacrazione ma non è mai riuscito ad ‘esplodere’. Un mistero per un calciatore così forte e con unveramente magico. Ha dimostrato di essere molto forte nel dribbling, nell’uno contro uno ed in velocità è difficile da fermare. Adesso è pronto per una nuova avventura, dopo essersi svincolato ha trovato l’accordo con l’Olhanense, una squadra portoghese. Si tratta di un campionato che può mettere in evidenza le sue caratteristiche. La carriera di ...