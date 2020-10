Demi Lovato ha scritto una canzone che critica Trump (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il 3 novembre sarà l’Election Day In America si avvicina il momento x, quello dell’Election Day che decreterà il nuovo presidente degli Stati Uniti. La scelta sarà tra l’attuale POTUS e il candidato democratico Joe Biden. Molte star hanno così iniziato a manifestare il loro sostegno a uno dei due. A favore di Biden, solo per fare alcuni nomi, si sono schierate Taylor Swift e Hailiy Baldwin Bieber mentre per Trump proprio il padre delle modella. Leggi anche: Hailey Bieber e il suo endorsement a Biden Intanto la cantante Demi Lovato ha pubblicato una nuova canzone che ha a che fare con Trump. Si chiama “Commander in Chief” e critica apertamente il presidente. Proprio l’espressione “comandante in capo” ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il 3 novembre sarà l’Election Day In America si avvicina il momento x, quello dell’Election Day che decreterà il nuovo presidente degli Stati Uniti. La scelta sarà tra l’attuale POTUS e il candidato democratico Joe Biden. Molte star hanno così iniziato a manifestare il loro sostegno a uno dei due. A favore di Biden, solo per fare alcuni nomi, si sono schierate Taylor Swift e Hailiy Baldwin Bieber mentre perproprio il padre delle modella. Leggi anche: Hailey Bieber e il suo endorsement a Biden Intanto la cantanteha pubblicato una nuovache ha a che fare con. Si chiama “Commander in Chief” eapertamente il presidente. Proprio l’espressione “comandante in capo” ...

