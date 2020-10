De Magistris boccia De Luca | ' La chiusura della Campania segno di incapacità'

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Intervenuto a Radio 24, il sindaco di Napoli Luigi decritica la decisione del governatoreDedi sospendere fino al 30 ottobre la didattica in presenza per le scuole dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Magistris boccia

Il Mattino

Per il sindaco di Napoli non esiste un’adeguata copertura territoriale dei positivi. Poi si lamenta: “Rappresento la metà della popolazione campana, ma non faccio parte dell’unità di crisi” ...Per il ministro degli Affari regionali, Boccia, invece «le reti sanitarie territoriali ... dove si consuma l’ennesimo scontro tra il presidente della Regione e il sindaco di Napoli De Magistris, il ...