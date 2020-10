De Luca sbaglia, chiudere le scuole è l’ultima cosa da fare (Di venerdì 16 ottobre 2020) chiudere le scuole è l’ultima cosa da fare. E De Luca sbaglia. Magari arriveremo a una condizione epidemiologica tale da dover lasciare i ragazzi a casa, ma dovrà essere l’ultimo, estremo, intervento. Farlo prima è un errore per diversi motivi.1. La scuola conta. Far pagare alle ragazze e ai ragazzi, alla loro educazione e al loro futuro il prezzo più alto di questa crisi è un manifesto di iniquità intergenerazionale. Ed è una scelta che approfondisce le diseguaglianze, perché tra i giovani chi pagherà il prezzo doppio saranno i più fragili e marginali. chiudere scuole prima del resto suggerisce l’idea che siccome non è un’attività economica e i ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020)leè l’ultimada. E De. Magari arriveremo a una condizione epidemiologica tale da dover lasciare i ragazzi a casa, ma dovrà essere l’ultimo, estremo, intervento. Farlo prima è un errore per diversi motivi.1. La scuola conta. Far pagare alle ragazze e ai ragazzi, alla loro educazione e al loro futuro il prezzo più alto di questa crisi è un manifesto di iniquità intergenerazionale. Ed è una scelta che approfondisce le diseguaglianze, perché tra i giovani chi pagherà il prezzo doppio saranno i più fragili e marginali.prima del resto suggerisce l’idea che siccome non è un’attività economica e i ...

domap72 : RT @HuffPostItalia: De Luca sbaglia, chiudere le scuole è l’ultima cosa da fare - HuffPostItalia : De Luca sbaglia, chiudere le scuole è l’ultima cosa da fare - Salvobracchitt2 : RT @myrtamerlino: Salgono i contagi e i morti. In #Campania, #DeLuca decide di #chiudere, ma la #Azzolina non ci sta. Certo non mi piace ch… - pinklight22 : RT @myrtamerlino: Salgono i contagi e i morti. In #Campania, #DeLuca decide di #chiudere, ma la #Azzolina non ci sta. Certo non mi piace ch… - luca_passani : @Brigantessa5 @Sejev9 La Treccani sbaglia. La cosa interessante è che gliel'ho scritto e loro hanno fatto important… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca sbaglia De Luca sbaglia, chiudere le scuole è l’ultima cosa da fare L'HuffPost Lipska trascina la Cbf Balducci Talmassons piegata al fotofinish

Lancellotti 1, Pomili 16, Martinelli 4, Lipska 28, Maruotti 14, Mancini 14, Bisonti (L), Rita 4, Giubilato, Sopranzetti. Ne. Renieri, Pirro (L), Peretti. All. Paniconi.TALMASSONS: Dalla Rosa 15, Nardi ...

5 buone ragioni per cui Giorgia Meloni dovrebbe candidarsi sindaco di Roma

Sbaglia per sé (e fin lì potrebbe anche essere poco interessante ... a meno di fare riferimento ad alcuni governatori come Luca Zaia. Troppi anni fuori dal Governo hanno infatti reso la destra del ...

Lancellotti 1, Pomili 16, Martinelli 4, Lipska 28, Maruotti 14, Mancini 14, Bisonti (L), Rita 4, Giubilato, Sopranzetti. Ne. Renieri, Pirro (L), Peretti. All. Paniconi.TALMASSONS: Dalla Rosa 15, Nardi ...Sbaglia per sé (e fin lì potrebbe anche essere poco interessante ... a meno di fare riferimento ad alcuni governatori come Luca Zaia. Troppi anni fuori dal Governo hanno infatti reso la destra del ...