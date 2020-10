De Luca riapre gli asili e le scuole materne (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nella serata di venerdì è arrivato il parziale passo indietro da parte di Vincenzo De Luca. Con una nota, la Regione ha spiegato i motivi che – fin dalla giornata di domani, sabato 17 ottobre – si potrà tornare alle lezioni frontali nelle scuole materne e negli asili in Campania. La decisione è arrivata, come recita la nota, dopo un confronto con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci). I bambini tra gli zero e i sei anni (quindi dai nidi fino alla materna) potranno tornare tra i banchi e all’interno delle strutture predisposte. LEGGI ANCHE > De Luca annuncia il coprifuoco per Halloween: «Americanata monumento all’imbecillità» «Su richiesta dei sindaci pervenuta all’unità di crisi attraverso ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nella serata di venerdì è arrivato il parziale passo indietro da parte di Vincenzo De. Con una nota, la Regione ha spiegato i motivi che – fin dalla giornata di domani, sabato 17 ottobre – si potrà tornare alle lezioni frontali nellee negliin Campania. La decisione è arrivata, come recita la nota, dopo un confronto con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci). I bambini tra gli zero e i sei anni (quindi dai nidi fino alla materna) potranno tornare tra i banchi e all’interno delle strutture predisposte. LEGGI ANCHE > Deannuncia il coprifuoco per Halloween: «Americanata monumento all’imbecillità» «Su richiesta dei sindaci pervenuta all’unità di crisi attraverso ...

