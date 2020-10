De Luca criticato duramente dopo la nuova ordinanza, Briatore asfalta il governatore: “incompetente, decreti raffazzonati” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il governatore della Campania De Luca sta ricevendo durissime critiche nelle ultime ore a seguito della nuova ordinanza per limitare il contagio del coronavirus. Tra coloro che sono scagliati con De Luca c’è anche Briatore: l’imprenditore italiano non ha risparmiato il governatore campano: “se a fine estate il Presidente De Luca invece di pensare alla mia “prostatite ai polmoni “si fosse impegnato ad aumentare i posti in terapia intensiva, visto che la Campania ne conta la metà rispetto alla soglia stabilita a Maggio dal governo e per cui sono stati stanziati 1,3 Mld, forse oggi non assisteremo ai suoi decreti raffazzonati che dimostrano la sua totale incompetenza, a discapito del popolo ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ildella Campania Desta ricevendo durissime critiche nelle ultime ore a seguito dellaper limitare il contagio del coronavirus. Tra coloro che sono scagliati con Dec’è anche: l’imprenditore italiano non ha risparmiato ilcampano: “se a fine estate il Presidente Deinvece di pensare alla mia “prostatite ai polmoni “si fosse impegnato ad aumentare i posti in terapia intensiva, visto che la Campania ne conta la metà rispetto alla soglia stabilita a Maggio dal governo e per cui sono stati stanziati 1,3 Mld, forse oggi non assisteremo ai suoiraffazzonati che dimostrano la sua totale incompetenza, a discapito del popolo ...

fabiozen : Ciao Luca, ieri hai giustamente criticato dal punto di vista tecnico la decisione di svoltare su V.le Regina Elen… - JohnMcN03 : E De Luca ha criticato Fontana (Lega) di aver speso 25mln raccolti con donazioni private per la creazione dell'ospe… - bladistic : @Moon13_me Infatti io ho criticato pure De Luca, ma lui ha ancora un pochetto di tempo per evitare la catastrofe, l… - arwen0506 : RT @Lettore11: @PersempreNadia @aspettaaspetta Il sig. De Luca e gran parte della sx ha deriso e criticato la mia Regione per la creazione… - VarGioCo : RT @Lettore11: @PersempreNadia @aspettaaspetta Il sig. De Luca e gran parte della sx ha deriso e criticato la mia Regione per la creazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca criticato Briatore contro De Luca: "Incompetente, a discapito del suo popolo" ilGiornale.it Zaia, io tifo per scuola aperta. Lockdown? sarebbe una sconfitta

VENEZIA, 16 OTT - Sono i numeri 'sotto controllo' di ospedali e rianimazioni a frenare la paura in Veneto, ma la seconda ondata del Covid sembra una riedizione della prima: +704 contagi e 7 vittime in ...

>ANSA-IL-PUNTO/COVID:Veneto,+704 casi,cluster in matrimonio

Il sistema sanitario regge, e questo è il mantra del governatore Luca Zaia. Sul totale dei contagiati ... la scuola rimanga aperta e non perchè si chiuda - spiega - Sono stato criticato perchè ho ...

VENEZIA, 16 OTT - Sono i numeri 'sotto controllo' di ospedali e rianimazioni a frenare la paura in Veneto, ma la seconda ondata del Covid sembra una riedizione della prima: +704 contagi e 7 vittime in ...Il sistema sanitario regge, e questo è il mantra del governatore Luca Zaia. Sul totale dei contagiati ... la scuola rimanga aperta e non perchè si chiuda - spiega - Sono stato criticato perchè ho ...