De Luca: “Coprifuoco per Halloween, immensa stupida americanata e monumento all’imbecillità. Misure rigorose inevitabili” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Durissima invettiva del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca contro la movida, gli ‘irresponsabili’, alcuni imprenditori campani che si occupano di cerimonie matrimoniali. Nella sua diretta video su Facebook, il politico annuncia in primis,il divieto delle attività per quei bar e ristoranti che comportano assembramenti: “E’ una difficile misura da prendere, ma inevitabile. Dobbiamo evitare assembramenti davanti ai locali e negli orari notturni. Deve essere bloccata la movida, non c’è niente da fare. E’ inutile continuare a fare appelli al senso di responsabilità. Coi dati di fatto – spiega – abbiamo verificato che abbiamo una percentuale di irresponsabili che continuano a non capire le cose più elementari: se vogliamo tenere in piedi il grosso delle attività economiche ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Durissima invettiva del presidente della Regione Campania Vincenzo Decontro la movida, gli ‘irresponsabili’, alcuni imprenditori campani che si occupano di cerimonie matrimoniali. Nella sua diretta video su Facebook, il politico annuncia in primis,il divieto delle attività per quei bar e ristoranti che comportano assembramenti: “E’ una difficile misura da prendere, ma inevitabile. Dobbiamo evitare assembramenti davanti ai locali e negli orari notturni. Deve essere bloccata la movida, non c’è niente da fare. E’ inutile continuare a fare appelli al senso di responsabilità. Coi dati di fatto – spiega – abbiamo verificato che abbiamo una percentuale di irresponsabili che continuano a non capire le cose più elementari: se vogliamo tenere in piedi il grosso delle attività economiche ed ...

