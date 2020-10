De Luca chiude le scuole: Azzolina infuriata (Di venerdì 16 ottobre 2020) De Luca chiude le scuole in Campania fino al 30 ottobre. La ministra Azzolina infuriata: “Decisione gravissima e sbagliata” Chiuse da oggi fino al 30 ottobre le scuole primarie e secondarie della Campania. Lo prevede la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Vincenzo De Luca e che sara’ pubblicata a breve sul Burc. Il provvedimento,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Delein Campania fino al 30 ottobre. La ministra: “Decisione gravissima e sbagliata” Chiuse da oggi fino al 30 ottobre leprimarie e secondarie della Campania. Lo prevede la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Vincenzo Dee che sara’ pubblicata a breve sul Burc. Il provvedimento,… L'articolo Corriere Nazionale.

SalernoSal : De Luca chiude le scuole. Ha ragione. Meglio didattica a distanza che continuare a far finta che astrusi e inattua… - ferrazza : De Luca chiude le scuole in Campania. Pagano sempre i giovani, oggi. Pagheremo tutto tutti, domani. - lucatelese : La chiusura delle scuole in Campania è una buffonata, se si guardano i dati dei contagiati nelle classi 0,075% st… - lightmoon972 : RT @SalernoSal: De Luca chiude le scuole. Ha ragione. Meglio didattica a distanza che continuare a far finta che astrusi e inattuabili pro… - ottochannel : Covid, 1127 positivi: De Luca chiude le scuole -